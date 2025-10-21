Трамп натякнув, що йому байдуже на Донбас: WSJ розкрив деталі емоційної зустрічі у Білому домі
- Трамп заявив Зеленському, що його пріоритетом є швидке завершення війни, і його не турбує доля Донбасу.
- Зеленський підтримав ідею припинення вогню на поточній лінії зіткнення, але відкинув можливість здачі територій, тоді як Кремль відмовився від припинення війни без мирної угоди.
17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Як пишуть ЗМІ, переговори політиків були напруженими. Американський лідер лаявся та оперував тезами Путіна.
Трамп був різким із Зеленським і час від часу висловлював роздратування, а в один момент навіть відмовився дивитися на карти бойових дій, які принесли українці, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.
Дивіться також Путін відмовив Трампу у припиненні вогню: ISW розкрив план росіян
Що Трамп говорив Зеленському на зустрічі?
Трамп сказав Зеленському, що його пріоритетом є швидке завершення війни. Президент США дав зрозуміти, що його не цікавить питання територій і відповідно не турбує доля Донбасу.
Американський лідер зазначив, що повернення Донбасу Україні не є пріоритетом, оскільки Росія вже контролює значну частину території.
Відомо, що Володимир Зеленський підтримав ідею Трампа щодо припинення вогню на поточній лінії зіткнення. Однак президент рішуче відкинув можливість здачі Росії решти території Донбасу.
Своєю чергою у Кремлі відкинули пропозицію щодо припинення війни на поточній лінії фронту. Там наполягають, що спершу треба укласти мирну угоду, а тоді зупиняти бойові дії. Також російські чиновники повторили тезу про необхідність "усунути першопричини конфлікту". Тобто, у Москві дали зрозуміти Трампу, що не відмовилися від своїх початкових максималістських вимог, які фактично означають капітуляцію України. І одним Донбасом окупанти задовольнятися не планують.
Отже, Росія та Україна не наблизилися до припинення вогню та далекі від компромісу щодо мирної угоди.
Поки президент США прагне швидкого завершення конфлікту, обидві сторони чітко стоять на своїх позиціях щодо регіону на сході.
Що цьому передувало?
- Ще у вересні Дональд Трамп, розчарований непоступливістю Путіна, нахвалював Україну. Президент США заявляв, що та здатна відвоювати усі свої території.
- Однак після розмови із диктатором 16 жовтня риторика американського президента вкотре змінилася. Він висловив сумнів у тому, що Україна може перемогти. Крім того, політик відмовив Києву у передачі "Томагавків" та відклав санкції проти Росії. Ба більше, Трамп домовився з Путіним про нову зустріч у Будапешті.
- Як пишуть західні ЗМІ, Путін начебто висунув умовою для припинення війни здачу Україною Донбасу. Натомість диктатор нібито готовий поступитися окупованими територіями – Херсонською та Запорізькою областями.
- Медіа зазначали, що під час зустрічі із Зеленським Трамп тиснув на того, аби він прийняв умову Путіна. Пізніше президент США заперечив, що вимагав від Києва здати Донбас. Він повторив, що наполягає на припиненні вогню на поточній лінії зіткнення.
- Під час нещодавнього інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що Росія "забере" певну частину території України, яку вона вже окупувала.