Зустріч із Зеленським вигідна Трампу: політолог озвучив 2 подальші сценарії дій США

Володимир Зеленський проведе зустріч у США з Дональдом Трампом, де вони мають обговорити мирний план. Для президента Сполучених Штатів ці перемовини мають велике значення.

Про це розповів 24 Каналу політолог Олег Саакян, наголосивши, які теми порушить Володимир Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом. Політолог припустив, на які подальші кроки може піти президент США після переговорів з українським лідером.

До теми Трамп зустрінеться із Зеленським: у Білому домі повідомили, коли це відбудеться

Чому зустріч із Зеленським важлива для Трампа?

Саакян зазначив, що зустріч із Зеленським потрібна Трампу для того, щоб зафіксувати бодай якусь проміжкову перемогу. Тому що навколо російсько-української війни було дуже багато комунікацій, заяв про те, "як чудово тривають перемовини".

Проте зараз наступив різдвяний святковий період, після якого у США політичні процеси будуть пов'язані із гарячим стартом кампанії проміжкових виборів.

Зверніть увагу! Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що масований обстріл України 27 грудня пов'язаний із зустріччю Трампа і Зеленського. Путін, за його словами, хотів продемонструвати свою силу напередодні переговорів лідерів США та України та показати, "що чекає на Україну та на всіх, хто нам допомагає, якщо ми продовжимо відкидати ультиматуми Росії".

"Трамп сподівався, що йому вдасться дотиснути Україну до російських компромісів, сісти з Москвою за стіл перемовин і домовитись. Однак він не встигає", – пояснив політолог.

Декілька дедлайнів вже згоріли, хоча з самого початку вони, імовірно, і не існували. Це Трамп так намагався пришвидшити час.

Зараз для президента США вигідно зустрітися принаймні із Зеленським і зафіксувати, що український лідер сприйняв позицію США, і Трамп змусив Зеленського говорити про мир. А після цього буде розмова з Путіним,

– відзначив він.

Далі перед Трампом постане вибір:

або він намагатиметься дати Путіну ще час для того, щоб той його тягнув, обговорював якісь деталі, говорив, що ще мають працювати робочі групи тощо;

або президент США наважиться збільшити тиск на Росію, посилити санкції і у такий спосіб продемонструвати американському істеблішменту, що він має батоги не тільки для України, але й і для Росії.

Які питання для Зеленського важливо порушити у розмові з Трампом?

Президент України на зустрічі з американським очільником, імовірно, буде говорити про створення зони вільної торгівлі на сході України за участі США та за умови поліцейської місії на територіях по обидва боки лінії розмежування. Це компроміс, на думку політолога, на який Київ пішов на догоду Трампу разом з можливістю проведення виборів та референдуму.

Водночас Зеленський розраховує отримати від Сполучених Штатів гарантії безпеки. Без реального гарантування безпеки Україні вона на жодні компроміси не піде,

– підкреслив Олег Саакян.

Однак важливо, на його думку, що план, підготовлений Києвом, не має низки пунктів, які мають критичне значення для Росії. Наприклад, демілітаризація України, обмеження певних видів озброєння та участі іноземних військ на українській території тощо.

Тоді Трамп, додав політолог, буде змушений говорити з Путіним, вмовляти і тиснути на нього. Але Україна вже зможе сказати: ми зробили, все що мали, у США – чудовий мирний план, сподіваємось, що тепер Трамп зможе примусити і Путіна погодитися на нього.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа?