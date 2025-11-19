"Є зміни, про які ми не знаємо": експерти розібрали, чим особлива зустріч Зеленського й Віткоффа

Президент України приїхав до Туреччини, де зустрінеться зі Стівом Віткоффом. Президент України намагається відновити переговорний процес. Експерти кажуть, що це може бути пов'язане з кількома змінами.

Що цікаво, представників Росії на зустрічі Зеленського та Віткоффа не буде. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, які труднощі стоять перед Україною на переговорах, чи реально змусити Путіна зупинити бойові дії та коли мирний процес нарешті розпочне працювати на результат.

До теми Зеленський прагне використати тиск США на Росію для відновлення переговорів, – Bloomberg

До чого можуть спонукати Україну на зустрічі?

Перемовний процес певний час не міг зрушити з мертвої точки. Росія почала тиснути на фронті, поставивши ставку саме на перемоги в бою, аби згодом використати це як важіль тиску на Україну. Зрештою, Кремль від початку не хотів поступатися нічим, тому хотів зміни позиції з українського боку, зауважив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Зустріч Володимира Зеленського та Стіва Віткоффа буде дуже складною. Ймовірно, Віткофф озвучуватиме не лише американську, але й російську позицію. У цих умовах важко буде зберегти стійкість української позиції,

– наголосив Чаленко.

Росіяни й досі сподіваються, що Дональд Трамп, бажаючи швидкого завершення війни, більше тиснутиме саме на Україну. Водночас останніми днями президент США навпаки активізувався у намірах вплинути на Росію, зокрема через нові вторинні санкції.

"Нам головне відстояти українську позицію, тим паче вона якраз вкладалась у слова Трампа – що війну треба зупинити на лінії зіткнення. Жодних актів "доброї волі", коли Україна має вийти з певних територій, як хотіла Росія, не буде", – підкреслив політолог.

Позицію України балансує і Європа, яка продовжує активну підтримку України. Цьому посприяли якраз візити Зеленського до Франції, Греції та Іспанії.

"Віткофф відверто не проштовхуватиме путінські наративи. Але, на жаль, він не може відсікати ті концептуальні пастки, які створює російська дипломатія. У цьому є проблема. Здається, з низки неофіційних меседжів, нас можуть штовхати на погодження якомога швидших виборів під час досягнення перемир'я. На територіальні поступки ми не підемо, але політичний фактор дуже серйозний", – припустив Чаленко.

За будь-яку ціну та у будь-які способи росіяни намагаються змінити владу України. Кремль розраховує на те, що вибори додатково дестабілізують політичну ситуацію в Україні, і в них з'явиться можливість додатково натиснути.

Що чекати Україні від зустрічі з Віткоффом: дивіться відео

"Путіна змусять зупинитися": як змінилась позиція Москви

Посіпаки Путіна також активно почали нагадувати, що вони, мовляв, завжди готові до перемовин. В українському МЗС пояснили, що тимчасово вийшли з діалогу, адже з Росією не було про що говорити. Зараз же Зеленський наголошує, що Україна готова відновити другий етап перемовин.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив, що це вказує або на певну зміну позиції України, або ж Росії.

Зеленський тут заінтригував. Мовляв, у Стамбулі з'явилися важливі речі, які він хоче проговорити. Можливо, зміни справді є, просто ми про них не знаємо. Але точно можна сказати, що Росія відчуває серйозну потребу зализати рани. Їм треба пауза. Хоч про тривалий мир не мовиться, але про припинення активної фази боїв – цілком можливо,

– зазначив Рибачук.

Саме на перемир'ї наполягав Дональд Трамп. Через неготовність Росії до такого кроку, ймовірно, скасували зустріч з Путіним у Будапешті. Зараз Трамп знову заговорив, про те, що війну потрібно закінчити швидко, паралельно посилюючи тиск на Москву.

"Відбуваються події, які зможуть змусити Путіна зупинити війну по лінії розмежування. Хоч він цього не хоче, але умови для того, щоб сісти за стіл перемовин, не змінилися – має бути припинення вогню. Можливо, тут щось змінилося і росіяни знову заговорили про готовність до переговорів", – зауважив аналітик.

Важливо! Видання Politico повідомило, що Білий дім розраховує, що рамкову угоду про припинення війни досягнуть усі сторони до кінця місяця – можливо, навіть вже цього тижня.

Чи піде Росія на реальний діалог про зупинення вогню: перегляньте відео

Коли почнуться нові переговори між Україною та Росією?

Політолог Володимир Фесенко зауважив, що стамбульський трек був лише імітацією переговорів з боку Росії. Це був радше майданчик, де Кремль намагався примусити Україну до капітуляції.

Росія не готова до реальних переговорів. Не варто чекати від зустрічі Зеленського та Віткоффа серйозного прориву. Росія не хоче домовлятися про припинення вогню, а переговори про односторонні поступки з боку України – для нас неприйнятні,

– наголосив Фесенко.

Водночас Віткофф активно спілкується і з Росією, і з Україною. Можливо й те, що він все ж запропонує певний компромісний варіант. Хоч важко напевне сказати, яким він може бути.

"Головне припинення вогню. Якщо його не буде, я не бачу сенсу у відновленні стамбульських перемовин. Вони можуть запрацювати, але буде те саме, що й раніше: зустрічі, формальні розмови, в кращому випадку – обміни полоненими", – пояснив політолог.

Зараз Путін з очевидних причин не готовий до реальної розмови. Насамперед тому, що він хоче вибороти для себе кращі позиції, змінивши на свій бік ситуацію на полі бою. Йому це й потрібно для того, аби довести Трампу, що Росія непереможна і нібито зможе захопити всю Україну.

"Путін зрештою погодиться на переговори, але на переговори, які означатимуть лише односторонні поступки з боку України. Мовляв, ми маємо вийти з Донеччини і тоді, можливо, припиниться вогонь. Хоч я в цьому дуже сумніваюсь. Це знову патова ситуація", – додав Фесенко.

На думку політолога, реальні перемовини про припинення вогню і, тим паче війни загалом, навряд чи можливі найближчим часом.

Коли Путін змінить свою позицію: дивіться відео

Останні новини про мирні переговори