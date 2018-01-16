Геращенко розповів, яку версію розглядає слідство у вбивстві Ноздровської

Слідство розглядає версію про спільника Юрія Россошанського, який міг допомогти йому сховати тіло вбитої Ірини Ноздровскої.

Про це повідомив нардеп Антон Геращенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можливо, у нього (Юрія Россошанського, – "24") був спільник, який допомагав йому ховати труп пізніше. Слідство це встановлює і встановить", – зазначив Геращенко.

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Попри це, Геращенко підкреслив, що безпосередньо вбивцею Ноздровської є Россошанський, який завдав жінці смертельних ран шляхом нанесення ножових поранень. Чоловік це визнає.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської.



9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської. Проте адвокати Ноздровської підозрюють, що вбивцею жінки може бути інша особа.