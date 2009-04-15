На гербі Києва змінили зображення архангела Михаїла.

Герб без мера. На проекті герба Києва змінили зображення архангела Михаїла, в якому деякі геральдисти вбачали схожість із нинішнім мером столиці Леонідом Черновецьким. Відтепер профільна Комісія Київради рекомендує місцевим депутатам затвердити зображення герба та прапора столиці. Комісію задовольнили поправки, які стосувалися зображення обличчя Архангела та міської мурованої корони з трьома зубцями на проекті великого герба, внесені художниками та геральдистами. Водночас остаточно визначитися із кінцевим виглядом зображень має Київрада, відтак, творчій групі рекомендували подати на розгляд сесії всі напрацьовані варіанти герба та прапора, а не лише один, схвалений комісією.