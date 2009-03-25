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Герб для мера?

18:28, 25 березня 2009 260

Черновецький каже, що не схожий на архистратига з проекту герба столиці.

Схожості між ликом архистратига Михаїла, що зображений на пропонованих малому та великому гербах Києва, із обличчям Леоніда Черновецького немає. Принаймні у цьому запевняють чиновники столичної міськадміністрації. Та й сам Черновецький каже - спеціалістам з геральдики, які нарікали на певну схожість, примарилося. І взагалі - справжнього архангела ніхто не бачив, тож художник малював Михаїла так, як собі уявляв, запевняє градоначальник. Леонід Черновецький (мер Києва): "Я в захваті від будь-якого святого, особливо від матері Терези, все правильно. Люди, які... Ось святий номер один, так? Я говорив одне і те ж завжди - ніхто не бачив Ісуса Христа взагалі. У Біблії, яку я читаю щодня і молюся щодня, мовиться просто про його характер, якою він був людиною. Невідомо, якого він був зросту, як він виглядав."Тим часом експерти з геральдики продовжують стверджувати, що особливо схожі обидва обличчя нижніми частинами. При цьому, спеціалісти визнають, що збіг може бути цілком випадковим, адже у кожного художника - своє бачення. Загалом же геральдисти позитивно оцінюють пропоновані нові регалії столиці, проте не радять зловживати зображенням на гербах святих. Мовляв у Києва є і давніший за архистратига Михаїла символ - куш або арбалет.Ігор Єремеєв (член Українського товариства геральдистів): "Сам по собі святий, апостол чи архангел - це досить стандартна фігура. Вона на багатьох гербах існує. І в різних країнах, і в різних містах. Але цей щиток, він зразу так привернув до себе увагу, тому що він такий суто київський був. І тому треба було все ж таки його показати якимись фарбами."Нагадаємо, 20 березня робоча група Київської міськадміністрації ухвалила остаточні зображення основних клейнодів столиці. Їх планували винести на голосування у Київраді вже у четвер. Однак, такого питання у порядку денному сесії немає. Водночас в мерії сподіваються, що до Дня Києва столиця матиме вже затверджені малий та великий герби.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 25 березня 2009
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