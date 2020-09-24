В Ізраїлі ситуація з COVID-19 настільки критична, що доводиться вкотре посилювати карантин. Відтак на 2 тижні запроваджують герметичний карантин. Уряд побоюється, що це може погано вплинути на економіку.

Про те, яка зараз ситуація в Ізраїлі в ефірі 24 каналу розповів місцевий журналіст Сергій Ауслендер.

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Про герметичний карантин

За словами журналіста, з цього приводу було багато дискусій. Думки розділились – одні кажуть, що це потрібно було робити не зараз, а набагато раніше. Інші ж – говорять про те, що це "доб'є" економіку.

У нас за день проводять 60 тисяч тестів, з них 11% позитивних. Це якийсь катастрофічний ріст, при тому, що у нас одна з найменших смертностей у світі – 1%,

– зазначив Ауслендер.

І додав, що це все сильно впливає на роботу системи охорони здоров'я. Але рівень можливостей обслуговувати всіх хворих майже досягнуто. У шпиталях вже починаються проблеми з іншими хворими. А ресурси персоналу – закінчуються.

Довідка. 18 вересня 2020 року в Ізраїлі вже посилювали карантин. Такі заходи стали наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину. За минулу добу, 23 вересня, в країні підтвердили понад 11 тисяч випадків коронавірусу. Це новий антирекорд в Ізраїлі.

Що таке герметичний карантин? Від завтра, 25 вересня 2020 року, в Ізраїлі припинять роботу державного і приватного сектора, за винятком об'єктів критичної інфраструктури.



Зокрема закриють ринки та синагоги, заборонять людям відходити від місця проживання далі, ніж на один кілометр. Молитви і демонстрації дозволять лише на відкритому повітрі – групами не більше 20 людей.



В Ізраїлі ще чекають на рішення щодо роботи освітніх установ для дітей з особливими потребами та роботи міжнародного аеропорту.

Про збитки для Ізраїля

За словами журналіста, один тиждень карантину обходиться країні в 50 мільярдів шекелів (приблизно 400 мільярдів гривень – 24 канал). Це катастрофічні витрати й поки мова не йде про гроші, а головне – подолати нову хвилю коронавірусу.

Дивіться повне відео розмови з журналістом з Ізраїля: