Пристрасті та інтриги королівського двору - знову на екрані.

Цього разу в поле зору кінопродюсерів потрапила Джорджина Кавендіш, герцогиня Девонширська - один з найскандальніших персонажів XVIII-XIX ст., двоюрідна прабабця Принцеси Діани. Про її адюльтери та пристрасть до азартних ігор складали вірші та поеми, а суфражистки, учасниці руху за надання жінкам виборного права, вважали її однією з родоначальниць цього руху.Герцогиня завжди брала участь у політичному житті королівства, а на виборах 1784 року навіть зважилася на божевільну авантюру - пообіцяла поцілувати кожного, хто проголосує за її нового протеже - Чарльза Джеймса Фокса.В основі фільму - книга-бестселер письменниці Аманди Формен. Режисер - Сол Дібб. Головну роль у “Герцогині” виконала акторка Кіра Найтлі. Також у картині можна побачити Рейфа Файнса, Шарлоту Ремплінг, Домініка Купера. В Україні фільм з 12 березня.