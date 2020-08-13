Геть із пляжу: танкер Delfi обіцяють прибрати до Дня Незалежності
У Мінінфраструктури стверджують, що забрати танкер Delfi з узбережжя Одеси таки вдасться до Дня Незалежності 24 серпня. Таку обіцянку дав новий підрядник.
Танкер мають забрати за 2 тижні
Підняттям судна наразі займається компанія "Краншип". Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Інтерфакс-Україна.
До теми PR-кампанія Труханова чи допомога місту: що робитимуть з танкером Delfi
Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став уже певним тимчасовим "символом" на одеському пляжі,
– сказав Криклій.
Зазначимо, що 11 серпня стартувала організація нової спроби підняття танкера. Вона буде безкоштовною.
Що відомо про катастрофу танкера Delfi
- В листопаді 2019 року судно перекинулось і сіло на мілину біля одеського пляжу "Дельфін".
- Власник не забрав танкер, хоча мав право зробити це до квітня 2020 року.
- Усі спроби забрати танкер виявились невдалими.
- Наприкінці червня з танкера стався витік нафтопродуктів.
- 31 липня Адміністрація морських портів України анонсувала повторний конкурс та підрядника знайшли.