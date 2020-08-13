У Мінінфраструктури стверджують, що забрати танкер Delfi з узбережжя Одеси таки вдасться до Дня Незалежності 24 серпня. Таку обіцянку дав новий підрядник.

Танкер мають забрати за 2 тижні

Підняттям судна наразі займається компанія "Краншип". Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Інтерфакс-Україна.

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Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став уже певним тимчасовим "символом" на одеському пляжі,

– сказав Криклій.

Зазначимо, що 11 серпня стартувала організація нової спроби підняття танкера. Вона буде безкоштовною.

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