Геть від надр!

Уряд розірве контракти про спільне видобування нафти і газу.

Більше 10 контрактів, укладених між українською державою і приватними структурами щодо спільної розробки нафтових і газових родовищ находяться на стадії розірвання з ініціативи чиновників. За інформацією видання "Дєло", приводом до перегляду домовленостей стали висновки Контрольно-ревізійного управління, яке з'ясувало: партнери державних компаній по СП внаслідок спільної діяльності отримують у кілька разів більше прибутків, ніж держава.До того ж, компанію "Надра України", яку перевірили ревізори КРУ, звинувачують у свідомому укладенні невигідних контрактів з приватниками. Зокрема, ця структура передавала спецдозволи на користування надрами спільним підприємствам, після чого відбувалося розмивання частки в СП державного капіталу і зниження її з 50 до 30 і менше відсотків.Дістанеться на горіхи також іншій державній компанії - "Укргазвидобування". Її керівники передавали у спільне користування свердловини, з урахуванням експертної оцінки вартості прав на їхнє використання, а не реальної вартості майна. Як наслідок, 21 свердловину, передану "Укргазвидобування" до СП оцінили удесятеро дешевше, ніж мали.