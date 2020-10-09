Голова парламентського комітету з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що уряд передав Раді проєкт держбюджету на 2021 рік жахливої якості.

Парламентар уточнив, що в нього та його колег є маса претензій до документа. Про це він розповів в інтерв’ю "Економічній правді".

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Перше і головне питання полягає в тому, що ми не бачимо джерела покриття дефіциту. Основне джерело покриття – ОВДП. Ми не бачимо таких грошей на ринку,

– уточнив він.

Довідка: ОВДП – облігацій внутрішньої державної позики України. Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

"Тобто, або ми платимо шалені ставки і повертаємо нерезидентам все, причому беремо короткі гроші, як це було в першій половині 2019 року. Або ми емісію робимо з Нацбанком. Інших варіантів немає", – додав Гетманцев.

Нардеп також зазначив, що його "бентежить" розмір дефіциту держбюджету. Відтак, він збирається подати правки для його зниження.

За моїми підрахунками Мінфін свідомо або помилково зменшив доходи бюджету на 79,31 мільярда. Також я бачу необґрунтовані витрати в загальній сумі 9,63 мільярда,

– уточнив він.

Гетманцев пропонує зменшити дефіцит держбюджету до 4,9% і закликає Мінфін "відповідально ставитися" до документа.

Парламентар уточнив, що ситуацію можна пояснити кризою і коронавірусом, але додав, що наступного року подання такого документа на розгляд Ради буде недопустиме.



Бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу