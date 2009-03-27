Гідрометцентр виселили ?

Київрада рішенням від серпня 2008 р. виселила Укргідрометцентр.

Літаки не злетять, кораблі не підуть у море без прогнозу погоди, а таке може статися - поскаржилися у Гідрометцентрі. Київська влада виселяє головних провидців погоди з приміщення, яке ті орендують майже 60 років. Причини такого рішення Гідрометцентру не пояснили, але забрати речі просять уже за кілька місяців.Микола Кульбіда (начальник Українського Гідрометцентру): “Без інформації і прогнозів і українського Гідрометцентру, і наших підрозділів в областях залишиться без обслуговування цивільна авіація, наприклад, не зможе злетіти жоден літак, порушиться безпека судноплавства, порушиться безпека руху транспорту. І це все, звичайно, в цілому буде, можна буде назвати, як загальнодержавна надзвичайна ситуація”.Щоправда погодники здаватися не збираються - судитимуться зі столичними можновладцями - адже ті ще восени минулого року через суд розірвали договір оренди, а другу сторону про наміри навіть не попередили. Головний еменесник, якому залишитися без провісника погоди зовсім не хочеться все ще сподівається на полюбовну угоду.Володимр Шандра (Міністр МНС): “На жаль ми тільки декілька тижнів назад взнали, що ще восени Київрада прийняла таке рішення,я не знаю як можна приймати таке рішення,не порадившись з органом виконавчої влади, який контролює, тим більше що це організація, яка,від якої залежить життєдіяльність багатьох людей і організацій. Я думаю,що він не буде переселений”.Спірний будинок по вулиці Золотоворітській зовні вельми скромний, але місце його розташування варте судових позовів - у самому центрі Києва. Для метеорологів воно ж цінне, бо у будинку поряд працює решта підрозділів установи - поселити усіх разом неможливо - мало місця, а на пошуки нового приміщення і переїзд у погодників немає часу. Міська влада на прохання погодників продовжити договір оренди поки мовчить.