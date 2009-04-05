"Гігантик" - іще одна історія про кохання у Нью-Йорку.

Однак цього разу її знімає Метт Есселтон, дотримуючись жанру незалежного кіно. Фільм не має нічого спільного із солодкими романтичними голлівудськими комедіями. Незважаючи на свій режисерський дебют, Еселтону вдалося запросити на зйомки іменитих акторів.Головні ролі у "Гігантику" виконали Пол Дано та Зоі Дешанель. Дано відомий українському глядачеві такими роботами як "Маленька міс Радість" та "Нафта", а Дешанель виконала гловну роль у нещодавній прем’єрі із Джимом Керрі "Завжди кажи так". Дано каже, що "Гігантик" - це історія двох загублених людей.Пол Дано (актор): “Гадаю, вони просто двоє людей, які загубилися. Думаю, у персонажа Зої центральна лінія - це стосунки з батьком. А Браян, мій герой, шукає якусь мету в житті, і сподівається, що дитина зможе дати йому відчуття ґрунту, землі, на якій він стоїть. Отож, відразу видно, що не пара, об’єднана на небесах”.Стрічка "Гігантик" розповідає про молодого чоловіка Браяна, який працює продавцем матраців. Він самотній і мріє усиновити дитину з Китаю, аби у нього була сім’я. Одного дня до нього в магазин приходить молода дівчина Гарріет і засинає на одному з матраців.Так починається їхня історія кохання. У стрічці розгортається іще одна сюжетна лінія. У Гаріет дуже незвичні та складні стосунки з батьком. Роль ексцентричного татуся виконав всесвітньо відомий актор Джон Гудман. Режисер стрічки Еселтон каже, що фільми про "самотніх людей" викликають навколо себе багато дискусій.Метт Еселтон (режисер): “Я бачив реакції на стрічку, адже вже показував її у кількох місцях. Дискусії навколо символізму "одинака" завжди точаться дуже гостро. Деяких людей такі стрічки просто збивають з пантелику. Коли я показував "Гігантик" та Кінофестивалі у Торонто, одна жінка підійшла до мене і спитала:"Навіщо ти це зробив? Для чого?"Отож, ці стрічки змушують задуматися”.Стрічка "Гігантик" вже отримала чимало схвальних відгуків від кінокритків на різноманітних фестивалях. Зокрема, її прем’єрний показ відбувся на кінофесті у Торонто. На широкі екрани фільм вийде у червні.