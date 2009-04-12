Гільдія колекціонерів

У столичному музеї - твори мистецтва з приватних колекцій.

Шедеври, зібрані найвідомішими українськими колекціонерами, усі разом на кілька днів виставлені на огляд у столичному Музеї духовних скарбів України. Живопис, іконопис, нумізматика - і це далеко не все, що цікавить вітчизняних поціновувачів мистецтва. Приміром антикварні меблі - перлина колекції - комод середини 18 століття, який дивом вцілів після пожежі 1812 року. За зізнанням самих колекціонерів, щось дістається їм у спадок, інше доводиться купувати за чималі гроші.Віктор Федчишин (колекціонер): "Одна з робіт – це "Ню" Миколи Петровича Глущенко, була куплена у самого Миколи Петровича моєю мамою. Решта картин купував я у сім’ях художників. Колекціонуванням я займаюся років 15. Можна сказати, що це сімейне, родинне захоплення. Так, так, як немов продовжую. Батьки збирали класичний живопис 19, початку 20 сторіччя. Я вже підключив радянський період".Більшість картин представлених на виставці - живопис 19-20 століття. Окрема тема вітчизняні художники в еміграції. Поціновувачі кажуть, роботи деяких представлених митців рідкісна знахідка в музеях. Більшість з них перебувають у приватник колекціях.Віктор Головльов (колекціонер): "Ну, прийшов, подивився на справжнє мистецтво. Виставка дуже красива. Роботи відмінної якості. На мою думку, тут сьогодні одні з найкращих робіт музейного рівня".Зоя Тисячна (відвідувачка): "Чудова серія ікон тут представлена. Теж доволі цікава. Там представлені і українська, і російська школи. Звичайно, ікони мене завжди зачаровують".Виставку приватних колекцій приурочили до створення Гільдії антикварів, першого подібного об`єднання в Україні. Її члени прагнуть повернути в Україну чимало шедеврів, створених українськими митцями. Однак, зараз завозити в Україну придбані на міжнародних аукціонах предмети мистецтва невигідно через зависоке мито - воно почасти складає майже половину вартості предмета. Тож члени гільдії мають намір лобіювати хоча б часткове полегшення митного законодавства.