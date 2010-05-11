Із законодавчою ініціативою виступив уряд держави. Єгипетські політики вважають прийняте рішення революційним кроком в історії сучасного Єгипту.
Тим не менше даний закон ще зберігатиме чинність на
протязі двох років, проте стосуватиметься виключно питань боротьби з тероризмом та організованою злочинністю. Після вироблення та прийняття закону про боротьбу з тероризмом надзвичайний стан в державі буде повністю скасовано.
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Єгипет відмінив надзвичайний стан
Джерело:РИА Новости
Парламент Єгипту відмінив закон про надзвичайний стан, який був уведений після убивства в 1981 році президента Анвара Саддата.
Із законодавчою ініціативою виступив уряд держави. Єгипетські політики вважають прийняте рішення революційним кроком в історії сучасного Єгипту.