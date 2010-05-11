Із законодавчою ініціативою виступив уряд держави. Єгипетські політики вважають прийняте рішення революційним кроком в історії сучасного Єгипту.



Тим не менше даний закон ще зберігатиме чинність на

протязі двох років, проте стосуватиметься виключно питань боротьби з тероризмом та організованою злочинністю. Після вироблення та прийняття закону про боротьбу з тероризмом надзвичайний стан в державі буде повністю скасовано.