18:09
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, 24 жовтня
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, 24 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Гірники подали в суд на податківців через фальсифікації і маніпуляції

      90 Читать новость на русском
      Суд
      Суд / ua-energy.org

      Податківці подали неправдиві дані щодо висновків робочої групи з обговорення законопроекту 1210 до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

      Як наслідок, вони ввели в оману народних депутатів, що загрожує фатальними наслідками для галузі і тисяч робітників. З цього приводу одне з підприємств гірничо-металургійного комплексу вже звернулося до суду. Позовна заява "Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату" до Окружного адміністративного суду міста Києва є у розпорядженні OBOZREVATEL.

      Виходячи з позовної заяви, позивач вимагає відкрити провадження і визнати протиправними дії Державної податкової служби України. Зокрема, мова йде про складений податківцями лист на ім'я голови податкового комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева, що містить спотворену інформацію про результати роботи і висновки спільної робочої групи з пошуку компромісу в питанні введення ренти на залізну руду.

      Робоча група, до якої увійшли представники ДПС, Міністерства фінансів, підприємств металургійної галузі та найбільших бізнес-спільнот України, провела у вересні 3 засідання. Під час цих засідань було встановлено, що зміна ставки податку та бази оподаткування призведе до того, що рента за надра виросте в середньому в 4,18 раза. Бізнес буде змушений платити на 8,5 млрд грн на рік більше. При цьому рента в Україні стане найвищою в світі. Це знищить не тільки гірничо-видобувну галузь, а й суміжні галузі економіки. Як наслідок, надходження від податку на прибуток скоротяться майже на 20%, а виробництво через втрату ринків скоротиться на 26 млн грн. При цьому бюджет недоотримає щонайменше 11 млрд грн.

      Вдарить прийняття законопроєкту 1210 у нинішньому вигляді і по "Укрзалізниці", і по Адміністрації морських портів України, де вантажі ГМК становлять близько 40%.

      Тож різке зниження конкурентоспроможності української металургії зіграє на руку хіба що конкурентам з інших країн, де податки – істотно нижчі.

      Але незважаючи на результати роботи робочої групи, Державна податкова служба 23 вересня відправила Данилу Гетманцеву свої висновки і пропозиції, в яких повністю спотворила дані і розрахунки впливу законопроєкту, обговорювані на спільних засіданнях.

      Зокрема, на думку позивача, ДПС маніпулює, стверджуючи, що підвищення ставки рентної плати до 10% від вартості продукції наблизить розподіл часток економічної вигоди від залізних руд між власником і користувачами до більш паритетного співвідношення 40% до 60% – хоча цей паритет давно виконується . І в ДПС про це знають.

      Помилковим і маніпулятивним є також твердження про те, що уточнення терміну первинної переробки забезпечить однозначне визначення об'єкта оподаткування, оскільки воно спровокує збільшення кількості податкових спорів. Крім того, воно призведе до того, що підприємства ГМК змушені будуть віддавати державі 87% заробленого, що призведе до зупинки інвестицій у галузь. Фактично, мова йде не про технічне уточнення, як це подає ДПС, а про впровадження ще одного податку.

      При цьому у листі ДПС затверджується, що частка рентної плати у собівартості товарної продукції металургійних підприємств не перевищує 1-1,5%, тоді як реально цей показник становить близько 5%, а у собівартості видобутої залізної руди – до 11%.

      Позивач переконаний: неточності і маніпуляції в листі ДПС введуть в оману народних депутатів, які голосуватимуть за скандальний законопроєкт. І однією з позовних вимог просить суд зобов'язати ДПС показати документи і розрахунки, на підставі яких було складено лист. А також пояснити, чому податківці проігнорували всі аргументи робочої групи.

      blog_ava
      Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
      сьогодні
      41855
      Теги: Новини України Податковий кодекс Податки Державна податкова служба Металургія Окружний адміністративний суд Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нове життя символа СРСР: у Чорнобилі презентували рекордну діджитал-скульптуру
      сьогодні , 18:01 Нове життя символа СРСР: у Чорнобилі презентували рекордну діджитал-скульптуру
      Світлана Попова 43
      Время учиться у мировых лидеров, или Почему бы Украине не занять деньги на внешних рынках
      сьогодні , 17:05 Время учиться у мировых лидеров, или Почему бы Украине не занять деньги на внешних рынках
      Блог Соцмережі 147
      Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      сьогодні , 14:50 Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      Блог Соцмережі 1739
      "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      сьогодні , 13:30 "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      Віталій Шабунін 2131
      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      сьогодні , 12:14 Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      Злой Одессит 3396
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук