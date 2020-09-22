Компанія ГК "Нафтогаз України" пропонує новим споживачам взяти участь в розіграші 150 газових пакетів.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "ГазПравда".

ГК "Нафтогаз України" проводить серед нових клієнтів акцію "Газ для Вас". Учасники акції можуть отримати один зі 150-ти газових пакетів, серед яких:

50 пакетів по 50 куб.м в категорії "Газ для приготування їжі"

50 пакетів по 100 куб.м в категорії "Газ для приготування їжі та підігріву води"

50 пакетів по 1000 куб.м в категорії "Газ для опалення"

Щоб взяти участь в акції, споживачу потрібно подати заявку на приєднання до ГК "Нафтогаз України" до 30.09.2020 включно. Зробити це можна на сайті в розділі "Стати нашим клієнтом". При оформленні заявки на приєднання обов’язково необхідно ввести промокод GASUA2020.

В компанії нагадали, що до заявки потрібно також додати: копії паспорта, ІПН, права власності або розпорядження житлом (довіреність) та платіжки за розподіл газу, де міститься EIC-код. Розіграш газових пакетів серед нових клієнтів відбудеться 22 жовтня за допомогою random.org.

Нагадаємо, що у вересні ГК "Нафтогаз України" пропонує для своїх клієнтів два тарифні плани: "Місячний" – ціна 4,70 грн/куб.м та "Річний" – ціна 5,24 грн/куб.м (діє з 16.09.2020). Тариф "Річний" дає можливість споживачу застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін – під час опалювального сезону. Споживач може зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року.

Ціна на газ, запропонована ГК "Нафтогаз Україна" у вересні, є нижчою, ніж у більшості постачальників, які пропонують ціну від 4,9 грн до 7 грн за кубометр.

ГК "Нафтогаз України" є підрозділом Групи Нафтогаз, який займається реалізацією природного газу для населення. Зараз частка компанії складає близько 2% ринку поставок газу побутовим споживачам (фізособам), в той час, як більша частина поставок припадає на газзбути Фірташа.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення, і домогосподарства можуть вільно міняти газового постачальника.