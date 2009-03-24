19:04
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гламурна колекція

10:33, 24 березня 2009 244

Кейті Прайс презентувала колекції одягу для верхової їзди і дітей.

Кейті Прайс розширює свою імперію. Гламурна модель і бізнесвумен презентувала колекцію одягу для верхової їзди весна/літо 2009 і спеціальну колекцію для дітей. Прайс сама їздить верхи з семи років. Каже, створила власну колекцію тому, що зазвичай одяг для верхової їзди виконаний у дуже "нудних" кольорах. Колекцію, до слова, можуть носити не тільки любителі коней.Кейті Прайс (модель, бізнесвумен): "Усе, власне, починалось із Барбі, тому що Барбі трохи на все це схожа. Я хотіла, щоб на конях усе було рожеве: на спині, на ногах, на голові... Або - синє... Я подумала, що втілю Барбі в життя. І я це зробила."Прайс, якій торік виповнилося 30, уже має лінії біжутерії, парфумів та купальників; вона - авторка бестселерів та фітнес-відео. У планах - одяг для немовлят і косметична лінія.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 24 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
27
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 498
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1570
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1411
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
249
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук