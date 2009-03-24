Гламурна колекція

Кейті Прайс презентувала колекції одягу для верхової їзди і дітей.

Кейті Прайс розширює свою імперію. Гламурна модель і бізнесвумен презентувала колекцію одягу для верхової їзди весна/літо 2009 і спеціальну колекцію для дітей. Прайс сама їздить верхи з семи років. Каже, створила власну колекцію тому, що зазвичай одяг для верхової їзди виконаний у дуже "нудних" кольорах. Колекцію, до слова, можуть носити не тільки любителі коней.Кейті Прайс (модель, бізнесвумен): "Усе, власне, починалось із Барбі, тому що Барбі трохи на все це схожа. Я хотіла, щоб на конях усе було рожеве: на спині, на ногах, на голові... Або - синє... Я подумала, що втілю Барбі в життя. І я це зробила."Прайс, якій торік виповнилося 30, уже має лінії біжутерії, парфумів та купальників; вона - авторка бестселерів та фітнес-відео. У планах - одяг для немовлят і косметична лінія.