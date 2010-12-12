Глава Facebook віддасть половину своїх статків на благочинність

Засновник Facebook Марк Цукерберг обіцяє віддати значну частину своїх статків на благочинність.

Він оголосив про підтримку кампанії Giving Pledge, заснованою відомим інвестором Уореном Баффетом та засновником Microsoft Біллом Гейтсом .

26-річний Цукерберг є наймолодшим учасником акції. Його статки оцінюють у 6,9 млрд. доларів. За цим показником він обіймає 39 місце в списку найбагатших американців.