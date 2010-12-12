Глава Facebook віддасть половину своїх статків на благочинність
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Засновник Facebook Марк Цукерберг обіцяє віддати значну частину своїх статків на благочинність.
Він оголосив про підтримку кампанії Giving Pledge, заснованою відомим інвестором Уореном Баффетом та засновником Microsoft Біллом Гейтсом .
26-річний Цукерберг є наймолодшим учасником акції. Його статки оцінюють у 6,9 млрд. доларів. За цим показником він обіймає 39 місце в списку найбагатших американців.
сьогодні
Джерело: newsru.ru
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