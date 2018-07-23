14:35
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Глава Microsoft показав, яким смартфоном він користується

1914 Читать новость на русском
Сатья Наделла
Сатья Наделла / Фото з відкритих джерел

СЕО корпорації Microsoft Сатья Наделла показав, яким смартфоном він користується, та які додатки на ньому він використовує. При цьому модель пристрою викликає певне здивування.

Про це пише mspoweruser.com.

Як відомо, Microsoft виробляє смартфони серії Lumia, що працюють під управлінням Windows Phone. Однак, для користування Наделла обрав інший Android-смартфон – бренду Samsung – це пристрій Galaxy S8 або Galaxy S9.

Читайте також: Назвали топ-10 найбільш небезпечних додатків для iOS та Android

Також Наделла розповів про додатки, якими він користується. Зокрема, глава Microsoft використовує такі програми як Edge browser, Microsoft Launcher, Outlook, Yammer, LinkedIn, Power BI і Teams.

Яким смартфоном він користується глава Microsoft

Яким смартфоном користується глава Microsoft

Як відомо, останнім часом Microsoft відмовилася від активного розвитку власної мобільної операційної системи і більше не випускає нові пристрої на Windows 10 Mobile. Однак, за чутками, компанія працює над створенням Surface Phone, а також розробкою смартфона на Android з власними додатками замість стандартних від Google.

Більше новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung Microsoft
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик заборгував нам бій на українській землі
сьогодні, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1349
Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
сьогодні, 10:01 Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
267
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сьогодні, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 619
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
сьогодні, 08:04 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
2381
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 липня, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 805
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
З’явився новий вірус, що може зламати смартфони
 30 березня , 14:07
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium можна придбати, але ціна по кишені далеко не всім
10 липня , 15:10
Sony представила 48-мегапіксельний сенсор для камер смартфонів
 сьогодні , 14:02
Samsung зможе постачати процесори для компанії ZTE
 16 травня , 21:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук