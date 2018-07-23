Глава Microsoft показав, яким смартфоном він користується

СЕО корпорації Microsoft Сатья Наделла показав, яким смартфоном він користується, та які додатки на ньому він використовує. При цьому модель пристрою викликає певне здивування.

Про це пише mspoweruser.com.

Як відомо, Microsoft виробляє смартфони серії Lumia, що працюють під управлінням Windows Phone. Однак, для користування Наделла обрав інший Android-смартфон – бренду Samsung – це пристрій Galaxy S8 або Galaxy S9.

Читайте також: Назвали топ-10 найбільш небезпечних додатків для iOS та Android

Також Наделла розповів про додатки, якими він користується. Зокрема, глава Microsoft використовує такі програми як Edge browser, Microsoft Launcher, Outlook, Yammer, LinkedIn, Power BI і Teams.

Яким смартфоном користується глава Microsoft

Як відомо, останнім часом Microsoft відмовилася від активного розвитку власної мобільної операційної системи і більше не випускає нові пристрої на Windows 10 Mobile. Однак, за чутками, компанія працює над створенням Surface Phone, а також розробкою смартфона на Android з власними додатками замість стандартних від Google.

Більше новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно