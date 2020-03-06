Глава Мінфіну Уманський розповів, як планує закривати діру у держбюджеті: деталі

Новообраний голова Міністерства фінансів Ігор Уманський розповів про плани уряду щодо вирішення проблеми недовиконання держбюджету протягом останніх двох місяців. Кабмін вирішив першочергово взятися за корупційні схеми.

Ігор Уманський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" нагадав, що бюджет – це перерозподіл коштів, які платять платники податків державі. За його словами, недовиконання бюджету стосується не лише січня та лютого, а й кінця минулого року.

До теми: Зміна міністра фінансів: чому зняли Маркарову та до чого тут Коломойський

Глава Мінфіну сказав, що підхід уряду у цьому питанні буде простим і зрозумілим. Насамперед посадовець попередив, що уряд боротиметься із недобросовісними платниками податків, які використовують різні схеми і не доплачують у держбюджет чималі суми коштів.

За його словами, митниця і податкова – це сполучені посудини. У них спільні бази даних і спільна відповідальність.

Ні для кого в країні не секрет – це проблеми і схеми із нарахуванням податку на додану вартість. Вони пов'язані як з проблемами у роботі митниці, податкової, а також з контрабандою. Хтось дивиться на митницю, хтось – на податкову. Тут виконується, тут не виконується. Потрібно розуміти просту річ – на цих адміністраторів потрібно дивитися комплексно. Якщо на митниці не добрали, то це повинна добрати податкова при реалізації цих товарів,

– пояснив Уманський.

Водночас міністр запевнив, що питання про секвестр бюджету Кабмін наразі не розглядає.

Що таке секвестр бюджетуСеквестр передбачає примусове скорочення витрат при виконанні окремих статей чи усього держбюджету. Він обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету або ж виникненням форс-мажорних обставин.

Бюджет-2020: основне