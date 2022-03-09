У Міністерстві внутрішніх справ показали моторошні наслідки атаки. Відповідне відео 9 березня оприлюднили на офіційній сторінці відомства у фейсбуці.

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Смертельна атака окупатів

На кадрах, якими поділилися у МВС, видно величезні вирви, які залишилися у землі після авіаційного удару. Все навколо – розтрощене. Росіяни бомбили Малин 8 березня близько 23:00. Там вщент зруйнована ціла вулиця. На жаль, загинули 5 людей, серед яких – 2 діток, яким ледве виповнився рік.

Моторошні наслідки російської атаки по Малину: дивіться відео

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