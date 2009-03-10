Глобальна рецесія

Рецесія глобальної економіки не за горами.

Міжнародний Валютний Фонд скоріш перегляне прогноз росту глобального ВВП за цей рік в сторону зниження. Такий висновок можна зробити із заяви голови МВФ Домініка Стросс-Кана, який сказав, що темпи зростання світової економіки варто розраховувати нижче нуля. Це стане першою глобальною рецесією з часів Другої Світової війни, однак конкретних цифр зниження ВВП в 2009 році Міжнародний Валютний Фонд не надає. Наразі офіційним прогнозом організації залишається зростання на 0,5%, який МВФ розповсюдив в кінці січня.Особливим песимізмом відзначаються прогнози іншої міжнародної організації Світового Банку. Експерти установи, очолюваної Робертом Зеліком попереджають про рекордне падіння промислового виробництва та зниження товарообігу. Особливо небезпечною цього річ криза стане для країн, що розвиваються. Адже їм стане все важче залучати кредитні кошти. Остаточних цифр в прогнозі Світового Банку немає, однак очікується, що детальніший звіт про стан і перспективи світової економіки організація представить вже найближчим часом.