Глобальний план виходу з кризи: Кабмін підготував програму і відкритий до обговорень

Засідання уряду 27 травня розпочали презентацію програми стимулювання економіки. На написання стратегії виходу із карантинної кризи в Кабміні витратили більше місяця.

Очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що до складання цього плану долучилися десятки спеціалістів. Прем'єр наголосив, що влада готова до публічного обговорення, перш ніж його затверджувати, пише 24 канал.

Тим часом Кількість офіційних безробітних в Україні перевалила за 500 000 осіб

Над планом почали працювати на початку карантину, зазначив Шмигаль. Уладали його більше шести тижнів. У результаті, після ретельного вивчення прогалин, план буде поданий до Верховної Ради.

Стратегія, яку ми презентуємо, містить комплексну відповідь на всі аспекти кризових явищ, які відбуваються в нашій країні,

– підкреслив Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Хто долучився до укладення програми

За словами Шмигаля, до укладання програми долучили 90 найкращих аналітичних центрів України, десятки окремих компаній, бізнес-асоціацій. Він перелічив деяких із них:

Торгово-промислова палата України

Спілка український підприємців

Український союз промисловців і підприємців

Американська торгова палата

Європейська бізнес-асоціація

Асоціація газовидобувних компаній України

Клуб аграрного бізнесу

Аналітичний центр імені Разумкова

Інститут економіки прогнозування НАН України

Аналітичний центр EASY-Business

CASE-Україна

DIXI-груп

Центр транспортної стратегії

Окрім зазначених вище структур, глобальну програму виходу з кризи розробляли ще десятки інших структур. Тому, зазначив Шмигаль, це не лише стратегія уряду, а й цілої низки бізнесменів та експертів.

Що пропонує уряд

Програма виходу із коронакризи, як повідомляє Міністерство розвитку економіки передбачає близько 230 заходів. Багато з них уже нібито впроваджені.

Заходи розроблені для 6 секторів:

промисловість,

сільське господарство,

енергетика,

транспорт та інфраструктура,

інформаційно-комунікаційні технології,

сфера послуг (торгівля, готельно-ресторанна справа, освіта, креативні індустрії, особисті послуги).



Напрямки, які підтримуватиме уряд / Інфографіка Мінекономіки

Провідною буде підтримка українського виробника, який платить податки та створює робочі місця в Україні. Саме тому першу частину програми і назвали "Захист українських товарів, робіт, послуг від їх імпортних альтернатив".

Окрім того, як повідомляє пресслужба Кабміну, за цією програмою Україна буде використовувати весь спектр інструментів Світової організації торгівлі та Генеральної угоди з тарифів і торгівлі для захисту своїх підприємств. Кожна галузь в підготовленій стратегії має два обов’язкових параметри: доступ до фінансів та доступ до ринків.



Як анонсує уряд, ініціативи будуть "короткостроковими" / Інфографіка Мінекономіки

Повний документ буде презентований Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорем Петрашком на засіданні уряду. Опісля його опублікують та чекатимуть на пропозиції і відгуки.