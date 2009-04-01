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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

GM i Chrysler - банкрути?

14:34, 1 квітня 2009 218

Банкрутство GM можуть розпочати в середині травня.

Президент США Барак Обама вважає, що банкрутство є найоптимальнішим варіантом для General Motors та Chrysler. Це як не дивно може дозволити компаніям провести реструктуризацію та вийти на конкурентоздатний рівень на ринку. Хоча про банкрутство автовиробників говорять вже доволі довго, після критики керівництва з боку президента інформація в американських ЗМІ переростає з чуток в офіційну інформацію. Зокрема, авторитетне видання Тhe Wall Street Journal повідомляє, що процедура банкрутства найбільшого учасника великої трійці - General Motors - може розпочатись вже в середині травня.Зокрема план адміністрації Обами передбачає банкрутство з розділенням активів компанії. Прибуткові відійдуть у баланс "нової GM", від "проблемних" можуть позбутись шляхом списань або іншими методами. Акції нової компанії розмістять на біржі шляхом ІРО або ж розділять між існуючими кредиторами, адже мільярдні борги General Motors ніхто пробачати не збирається.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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