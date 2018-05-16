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Gmail може працювати без інтернету: як це зробити

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Gmail може працювати без інтернету
Gmail може працювати без інтернету / Фото з відкритих джерел

15 травня корпорація Google додала до своєї пошти Gmail нову функцію – можливість роботи без підключення до інтернету. Функцію вже можна підключити просто зараз.

Так, користувач без доступу до мережі може переглядати вже отримані листи, а також відправляти нові. Період синхронізації даних становить 7 – 90 днів. Без інтеренету усі листи автоматично зберігаються у розділі "Вихідні", а відправляються відразу після того, як з’явиться доступ до інтернету.

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Щоправда користуватися офлайн-режимом в Gmail можна тільки у браузері Chrome, адже в інших браузерах ще немає підтримки цієї технології. В компанії обіцяють розширити "офлайн-функцію" на інші браузери протягом найближчих кількох місяців.

До речі, активувати нову функцію вже можна у налаштуваннях сервісу. В "налаштуваннях" вибираємо розділ "офлайн" далі відзначаємо "увімкнути офлайн-доступ до пошти".

як зробити офлайн-доступ до Gmail

Як зробити офлайн-доступ до Gmail

Теги: Техно Інтернет Google Chrome OS
Джерело: 24 Канал
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