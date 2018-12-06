12:49
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      ГО "Всеукраїнських рух інвалідів та ветеранів АТО" вимагає зупини свавілля на Одеській митниці

      Нова тема 119 Читать новость на русском

      Стоп свавіллю на Одеській митниці.

      Під стінами Державної фіскальної служби активісти вимагали припинити тиск на експортерів агропродукції, мовляв, керівництво Одеської митниці затримує швидкопсуючі вантажі українських експортерів через, начебто, порушення прав інтелектуальної власності на упаковку. Та примушує підприємців до давання хабарів власникам так званих патентів, які, в свою чергу, торгують з Росією, а деякі з них навіть мають громадянство сусідньої держави.

      "Дати по руках контрабандистам і корупціонерам, які створили корупційні схеми. Нахабно говорять підприємцям давати за кожну машину, яка йде на експорт, по 500 доларів. Основні вимоги: зняти з посади виконуючого обов’язків начальника митниці Одеської області Мартинова, притягнути його до кримінальної відповідальності", – сказав організатор акції протесту Анатолій Буднік.

      На підставі чого були видані патенти на упаковку з'ясувати так і не вдалося. Одеські митники проігнорували всі запити юристів.

      "З формул нічого не зрозуміло, постає питання на підставі чого митниця утримує вантажі. Жодного рішення, жодного листа від митниці немає. Жодного толкового пояснення. Припускаємо, що таким чином від підприємства хочуть якихось вчинків або благодійну допомогу", – зазначив юрист Руслан Ткач.

      Під стінами ДФС активістів зустріли не привітно. Відбулась сутичка з поліцією охорони. Проте пізніше їх запросили на перемовини з керівництвом.

      "Нам не сказали "так" і не сказали "ні". Але нібито дали зрозуміти, що все-таки будуть ініціювати проведення службової перевірки щодо перевищення службових повноважень в.о. Одеської митниці громадянина Мартинова", – розповів представник організаторів акції протесту Олег Афанасьєв.

      Якщо винних у затримках вантажів не покарають, то активісти обіцяють вдатися до більш масштабних акцій протесту.

      Теги: Новини України Новини Одеси протести Державна фіскальна служба Корупція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      День Збройних сил України: тепер є з чим вітати!
      сьогодні , 12:09 День Збройних сил України: тепер є з чим вітати!
      Борис Немировський 244
      Воєнний стан в Україні і Янукович "завьот": логіка блок-постів і шизофренія населення
      сьогодні , 12:01 Воєнний стан в Україні і Янукович "завьот": логіка блок-постів і шизофренія населення
      Ольга Бродська 1109
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      5 грудня , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      1303
      Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      сьогодні , 08:40 Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      Олексій Чибісов 3465
      Какой травле подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      сьогодні , 01:00 Какой травле подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      Іван Яковина 1778
      Яку воду пити?
       1 лютого 2011 , 13:00
      Виправдане сподівання Hyundai
       21 лютого 2013 , 19:21
      В Україні триває зернозбиральна кампанія
       7 серпня 2017 , 19:55
      Бізнес у світі людей
       9 липня 2013 , 19:15
      Інвестори перебувають в очікуванні засідання ЄЦБ
      2 червня 2014 , 10:30
      ДТЕК зумів на третині території Луганської області повернути електроенергію
       28 липня 2014 , 10:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук