ГО "Всеукраїнських рух інвалідів та ветеранів АТО" вимагає зупини свавілля на Одеській митниці

Стоп свавіллю на Одеській митниці.

Під стінами Державної фіскальної служби активісти вимагали припинити тиск на експортерів агропродукції, мовляв, керівництво Одеської митниці затримує швидкопсуючі вантажі українських експортерів через, начебто, порушення прав інтелектуальної власності на упаковку. Та примушує підприємців до давання хабарів власникам так званих патентів, які, в свою чергу, торгують з Росією, а деякі з них навіть мають громадянство сусідньої держави.

"Дати по руках контрабандистам і корупціонерам, які створили корупційні схеми. Нахабно говорять підприємцям давати за кожну машину, яка йде на експорт, по 500 доларів. Основні вимоги: зняти з посади виконуючого обов’язків начальника митниці Одеської області Мартинова, притягнути його до кримінальної відповідальності", – сказав організатор акції протесту Анатолій Буднік.

На підставі чого були видані патенти на упаковку з'ясувати так і не вдалося. Одеські митники проігнорували всі запити юристів.

"З формул нічого не зрозуміло, постає питання на підставі чого митниця утримує вантажі. Жодного рішення, жодного листа від митниці немає. Жодного толкового пояснення. Припускаємо, що таким чином від підприємства хочуть якихось вчинків або благодійну допомогу", – зазначив юрист Руслан Ткач.

Під стінами ДФС активістів зустріли не привітно. Відбулась сутичка з поліцією охорони. Проте пізніше їх запросили на перемовини з керівництвом.

"Нам не сказали "так" і не сказали "ні". Але нібито дали зрозуміти, що все-таки будуть ініціювати проведення службової перевірки щодо перевищення службових повноважень в.о. Одеської митниці громадянина Мартинова", – розповів представник організаторів акції протесту Олег Афанасьєв.

Якщо винних у затримках вантажів не покарають, то активісти обіцяють вдатися до більш масштабних акцій протесту.