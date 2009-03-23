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GOCE на орбіті

20:57, 23 березня 2009 444

Європейське космічне агентство ESA успішно вивело на цільову орбіту дослідний супутник GOCE.

Його завдання - дізнатись більше про гравітацію, фундаментальну силу природи, яка є предметом наукового пошуку ще з сімнадцятого століття. Сателіт став першим серед нових проектів з дослідження внутрішньої структури Землі, атмосфери та біосфери, які агентство реалізує в рамках програми "Жива планета".Космічний апарат допоможе вченим зрозуміти, як впливає гравітаційне поле Землі на океанічні течії, зміни рівня води в океані і клімату. Уся ця інформація відкриє ширшу картину того, як людська діяльність впливає на наш рідний дім і як протистояти глобальному потеплінню.Фолькер Лібіг (голова відділу спостереження за землею ESA): "Земля як система ще невідома нам настільки, наскільки б ми хотіли, наприклад, для моніторингу клімату та кращого передбачення погоди. Тому нам слід ще багато чого дослідити, і сателіти є найкращими засобом для цього, оскільки вони надають нам глобальної перспективи і беруть заміри, використовуючи одну й ту ж систему будь-де на Землі".GOCE зі своїми обтічними, аеродинамічними формами є лідером серед супутників, коли йдеться про зовнішній вигляд. Але усе це не заради краси - така будова покликана мінімізувати спротив повітря, що є суттєвим на незвично низькій орбіті, яку обрали сателітові для роботи. Іонний двигун забезпечуватиме постійну незначну тягу для утримання орбіти, не впливаючи водночас на точність вимірювання пристрою.Карта гравітаційного поля, яку складе сателіт, покаже незначні відмінності сили тяжіння на планеті, які важко вимірювати на землі. Ці відхилення пов'язані з кількома факторами: відстань від центру планети до різних точок її поверхні неоднакова, оскільки наша Земля не є ідеальною сферою.Високі гори та глибокі океанічні впадини теж впливають на прискорення вільного падіння. До того ж, матерія в недрах планети не розподілена рівномірно, що теж впливає на загальну картину. Навіть незначні зміни місцевості, як то зведення великої будівлі, спроможні ледь помітно змінити локальну силу тяжіння.Усі ці фактори формують глобальне гравітаційне поле, яке значно відрізняється від того, що ми собі традиційно уявляємо. Одержані від GOCE дані знайдуть багато застосувань і дозволять, наприклад, краще зрозуміти внутрішні процеси планети, а відтак, можливо, й краще передбачати землетруси. Усе це стане можливим завдяки градієнтомірові, який несе на своєму борту новий науковий інструмент. Унікальний пристрій відчуватиме зміни сили тяжіння на поверхні землі з точністю до одної десятитисячної від середнього значення.Фолькер Лібіг (голова відділу спостереження за землею ESA): "Ми прагнемо зрозуміти Землю, адже існує ще стільки аспектів її природи, які для нас ще невідомі. А це, до прикладу, окрім гравітаційного поля, вологість ґрунтів, солоність океанів та дійсний рівень морів, і це лише частина з того, що ми вимірюватимемо".GOCE є реалізацією ідеї, яку розвивали вже давно, ідеї, яка призведе до створення безпрецедентно точної моделі гравітаційного поля Землі. Ця ж модель дозволить нам краще зрозуміти планету, на якій ми живем.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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