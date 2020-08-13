Годі катувати: під посольством Білорусі в Києві вимагали звільнення затриманих українців
Під посольством Білорусі в Києві відбулася мирна акція, учасники якої вимагали від режиму Лукашенка звільнити затриманих місцевими силовиками українців.
Активісти вимагали розслідувати дії правоохоронців під час протестів у Білорусі. Про це повідомляє 24 канал.
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Що відомо про акцію під посольством Білорусі в Києві
- Люди вимагають звільнити затриманих українців в Білорусі. Учасники акції вигукували гасла "Свободу політв'язням", "Лукашенка в тюрму", "Жыве Беларусь".
- У руках вони тримали плакати із гаслами солідарності з білоруським народом: "Годі нас катувати, Білорусь – вільна країна", "Людей убивають, стурбованості – мало".
- Активісти також підпалили фаєри під будівлею посольства.
Акція під посольстом Білорусі в Києві / Фото Владислава Соловйова для 24 каналу
Що відомо про затриманих в Білорусі українців
- Учасників благодійної організації "Восток SOS" Костянтина та Євгена Васильєва затримали у Мінську 12 серпня. Проти них відкрили справи за статтею "масові заворушення". Вона передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.
- Ймовірно, волонтери перебувають в одному із СІЗО Мінська. Однак жодного зв'язку із ними досі немає.
- Водночас відомо про ще двох затриманих українських громадян: Оксану Альошину та ще одного українця, імені якого не розголошують. Де вони перебувають – наразі не знають ні в МЗС, ні в Офісі Президента.
- Українська влада на чолі із Зеленським вимагає звільнити затриманих українців.