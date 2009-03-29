Годинники перевели

Україна перейшла на літній час.

О 3 годині ночі за київським часом, стрілки годинників потрібно було перевести на одну годину вперед. Це означає, що як мінімум кілька днів, прокидаючись вранці вчасно, більшість людей відчуватимуть дискоромфорт. Медики кажуть - зміна часу негативно впливає на організм. У цей час підвищується артеріальний тиск, збільшується кількість інфарктів, з’являється безпричинна дратівливість, зростають виробничий травматизм та кількість ДТП. Медики попереджають - звикання до нового часу ранкового підйому та вечірнього відбою іноді розтягується до шести тижнів. Стрілки годинника навесні переводять вперед, а восени - назад задля економії енергоресурсів. Завдяки змінам часу економиться декілька мільярдів кВт/год. електроенергії. Вперше годинники почали переводити у 1908 році. А з 1918-го на літній та зимовий час переходять більше ста країн світу.