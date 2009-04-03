Гоголь без стереотипів

Стереотипи навколо постаті Миколи Гоголя вирішив розвіяти Микола Томенко.

Політик офіційно презентував у столиці науково-популярне видання "Український романтик Микола Гоголь", присвячене 200-річчю від дня народження видатного письменника. Томенко розповідає, що над твором почав працювати ще за часів свого навчання в аспірантурі, та наближення ювілею Гоголя і тривалі дискусії навколо приналежності його постаті до Росії чи України пришвидшили роботу над книгою.Микола Томенко (автор книги "Український романтик Микола Гоголь"): "Дуже багато літературознавців, які Гоголя знають набагато краще, ніж я, якось намагаються поділити його. Там, 4 роки він думав про Україну, 4 про Росію, 4 про Бога, а про Україну забув останні роки. Я цитую декілька фрагментів, які говорять про те, що він і про Україну думав і про українські пісні думав. Буквально за декілька тижнів до смерті Бодянський згадує, що він запросив всіх на вечірку чи корпоративну чи дружню і сказав, що у нього є 2 класні українські пісні, я так довільно перекладаю, і він хотів би, щоб всі почули".Гоголь був російським реалістом, проте українським романтиком, стверджує автор нової книги, яка складається з 2 частин. У першій - дитинство, навчання та творчий доробок Миколи Гоголя в українській історії, культурі й літературі. Друга частина - документи, покликані дати читачу уявлення про атмосферу виховання письменника в родині. Та на цьому автор не обмежився - Томенко зібрав публіцистичні твори, статті та листи Гоголя, у яких ідеться про осмислення української історії та її місця у історії світовій.