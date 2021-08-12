Очевидці оприлюднили фото й відео цього перформансу невідомого автора. На них видно, що до голого парубка приїхали поліцейські. Це сталося приблизно о 4 годині ранку.

Теж у місті Пили пиво та готували закуски: пікнік на Вічному вогні влаштували в Одесі – фото

Голий чоловік палить вогонь на площі 10 квітня: дивіться відео телеграму "Ху***ая Одесса"

Щоб зняти принесли драбину

Чоловік стояв із двома шматками картону на постаменті. Тому практично під його ногами та геніталіями був напис "Указ верховного совета СССР о вручении городу-герою Одессе ордена Ленина и медали Золотая звезда".

Також на фото помітно, що туди прийшов чоловік у панамці, який приніс розкладну драбину. Ймовірно, саме по ній правоохоронці піднялися до акціоніста. В цей момент біля нього вже не було вогню.

Слід зазначити, що в момент підпалу вогнища чоловік стояв у спідньому. Проте, коли прибули поліцейські, на ньому не було нічого, крім окулярів.

Зловмисника згодом затримали та він, ймовірно, опирався. Про це свідчить фото, де поліцейському доводиться тримати його голову двома руками. Що саме ексгібіціоніст хотів сказати своїми діями – невідомо.

Голий чоловік на площі 10 квітня / Фото телеграму "Ху***ая Одесса"

Про іншого оголеного чоловіка

У Вовчанську на Харківщині місцеві мешканці викликали поліцію на чоловіка, який хуліганив. Коли правоохоронці приїхали, виявилося, що зловмисник був абсолютно голий.

Він почав на них кидатися та бити ногами. Його намагалися затримати одразу 3 людини та навіть використали сльозогінний газ. Згодом чоловік захотів миритися та пропонував обійнятися. Але поліцейські не погодилися та бійка продовжилася.