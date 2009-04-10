Голодний президент

Трапляється, що й президенти недоїдають.

Лідер Болівії Ево Моралес - перший представник корінного індіанського населення, який став біля державного керма - оголосив голодування. У такий спосіб президент домагається від парламенту затвердження дати загальних виборів. Згідно з новою конституцією Болівії, яка була схвалена на загальнонаціональному референдумі й набула чинності 7 лютого, конгресу відводилося рівно 2 місяці для ухвалення закону про вибори.Втім, дебати у верхній палаті парламенту, контроль над якою зберігає опозицією, тривають й досі - після завершення відведеного терміну, 7 квітня. Відтак Моралес розпочав голодування, як він заявив, "на захист народного рішення", тобто нової конституції. Водночас болівійський лідер не уточнив наскільки суворим буде голодування.Зазвичай, учасники такого протесту у Болівії п`ють воду й жують листя коки, що допомагає позбавитися больових відчуттів. Ево Моралес, до слова, є прихильником відродження традиційної в його країні культури коки, яку в решті світу вважають наркотиком. У розробленій президентом новій редакції конституції ця рослина названа національним надбанням.