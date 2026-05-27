До сьогодні не розуміємо, – історик назвав період, що став найбільшою травмою для українців

Голодомор 1932 – 1933 років став найбільшою травмою для українського народу. Він був наслідком величезної боротьби України за власну свободу.

Згодом такою травмою стала Друга світова війна. Історик, голова Українського інституту національної пам'яті, військовий Олександр Алфьоров озвучив 24 Каналу думку, що навіть сьогодні неправильно розуміють Голодомор.

"Голодомор – це бачити, як повільно помирають твої діти, батьки, ти, дружина. Це травма на генному рівні. Очевидно, це найбільша травма для українців. Потім була Друга світова війна. А хребет пам'яті – це великий Голодомор, який ми до сьогодні теж неправильно розуміємо. Він був наслідком нашої боротьби", – сказав він.

Які наслідки цієї травми?

Олександр Алфьоров зазначив, що Голодомор був наслідком близько 4 тисяч повстань, виходів, мітингів, які розпочалися у 1929 році. Щоб це припинити, радянська влада створила Голодомор. Тому це результат боротьби, який став її найбільшою травмою.

Наслідок цієї травми – це насамперед бажання не розповідати, бо свідчень про Голодомор у нас небагато. Тому що це певна домовленість. У Голодоморі стерлася етика. Ми знаємо випадки канібалізму, забирання їжі. Деякі комуністи, які робили рейди на села, також походили з України. Тобто дуже багато історій за межами. Відповідно Голодомор є замовчуваним,

– пояснив історик.

Згодом Друга світова війна травмувала ще більше. Тому це дві найбільші травми українського народу.

Нагадаємо, День пам'яті жертв голодоморів традиційно відзначається в четверту суботу листопада. У 2026 році він випадає на 28 листопада. Ця національна дата присвячена вшануванню мільйонів громадян України, які загинули внаслідок штучних голодів, організованих тоталітарним радянським режимом.