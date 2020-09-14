У свіжому випуску "Голосу Америки" за 14 вересня – Всесвітня організація охорони здоров'я порадила людям, у яких важка форма COVID-19, приймати протизапальні стероїдні препарати. Такі рекомендації ВООЗ зробила на основі даних 8 досліджень, у яких брали участь понад 7 тисяч пацієнтів. Експерти розповіли, чи безпечні насправді ці препарати.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі після багатотисячного протесту у Мінську. У ВООЗ попередили про спалах смертності від COVID-19.