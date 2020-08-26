У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 серпня – опозиціонерка Марія Колеснікова дала ексклюзивне інтерв'ю про події у Білорусі. Вона заявила, що її головна мета – висловлювати думку більшості та висувати вимоги ще наразі чинному президенту і уряду.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: До Києва прилетів заступник державного секретаря Сполучених Штатів Стівен Біген. Як відомо, він планує зустрітися з представниками української влади.