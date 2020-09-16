У свіжому випуску "Голосу Америки" за 15 вересня – у той час, як країни Європи та США переважноне визнають результати виборів у США, Лукашенко вчергове залучився підтримкою Росії. У Сочі відбулась зустріч лідерів Росії та Білорусі. На думку західних експертів, ці переговори показали, що принаймні зараз Лукашенко залишається передбачуваним союзником Кремля.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

У Сенаті США представили резолюцію на підтримку білоруського народу. Документ засуджує придушення владою Лукашенка мирних протестів. Також сенатори закликають ввести санкції проти Білорусі.

15 вересня розпочала робота 75 Генеральна асамблея ООН. Цього року засідання відбуватимуться переважно в онлайн-форматі. Втім Дональд Трамп може бути чи не єдиним світовим лідером, який особисто виступатиме з трибуни ООН. Принаймні він сам не відкидає такої можливості.

Науковці Пітсбурзького університету в США виявили білок, здатний проникати в білок коронавірусу і знищувати його.