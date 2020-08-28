У свіжому випуску "Голосу Америки" за 29 серпня – на з’їзді республіканської партії президент Дональд Трамп перерахував досягнення його адміністрації, озвучив нові обіцянки на кшталт вакцини від COVID-19 та повторив старі. Проте найбільш гостро розкритикував свого суперника Джо Байдена, а також надто слабку позицію демократів щодо заворушень під час протестів, які прокотилися країною.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Ілон Маск підтвердив, що Tesla була ціллю серйозного хакерського нападу. В його плануванні звинуватили росіянина.