У свіжому випуску "Голосу Америки" за 21 серпня – кількість смертей у США через COVID-19 вже перевищила 174 тисячі осіб. Усього з початку пандемії там зафіксували приблизно 5,6 мільйонів хворих. У центрі з контролю та запобігання захворюваності запевнили, що ситуація має покращитись вже з наступного тижня.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У Національному парку "Долина Смерті" зафіксували рекордну температуру повітря. Джо Байден став єдиним кандидатом у президенти від демократичної партії.