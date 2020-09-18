У свіжому випуску "Голосу Америки" за 18 вересня – до Вашингтона прибув міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. Він відреагував на події в Білорусі та назвав позицію Росії неконструктивною.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Лідерка опозиційного руху в Білорусі Світлана Тихановська закликала міжнародну спільноту надіслати моніторингову місію до країни, аби задокументувати жорстокість під час придушення протестів. Цього тижня дим від лісових пожеж в Каліфорнії і Орегоні дістався Нью-Йорка та Вашингтона і навіть Великої Британії. Журналісти дізнались, як жилося місцевим мешканцям, де якість повітря була найгіршою у світі.