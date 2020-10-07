У свіжому випуску "Голос Америки" за 7 жовтня – одразу кілька посадовців Пентагону змушені самоізолюватися через контакт із військовим, у якого виявили COVID-19.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Пандемія Covid-19 і як адміністрація Трампа дала їй раду – буде, як очікується, однією з провідних тем дебатів кандидатів у віцепрезиденти – Майка Пенса і Кaмали Гарріс.

У Лондоні говорять про бажання змінити історичні відносини Британії з Україною, а також розвинути політичну, економічну та військову співпрацю.