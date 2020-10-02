У свіжому випуску "Голос Америки" 1 жовтня – президенти США, Франції та Росії оприлюднили спільну заяву стосовно Нагірного Карабаху. Вони закликали причетні сторони негайно зупинити військові дії в регіоні. Заяву прийнято у межах Мінської Групи ОБСЄ, яку створили ще в 1992 році для заохочення мирного переговорного процесу.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Нараз у центрі уваги США – тема щодо податків, які сплачує Дональд Трамп. Невідомо, як ця ситуація може вплинути на результати виборів.