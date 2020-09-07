У свіжому випуску "Голосу Америки" за 7 вересня – під час протестів у Портленді протягом ночі поліція заарештувала понад 50 людей. Це вже понад сота поспіль ніч протестів. Акція непокори почалася у травні, після смерті Джорджа Флойда. Водночас у місті Рочестер поліція застосувала сльозогінний газ, аби вгамувати натовп, який вийшов на протест проти так званої поліцейської брутальності.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Невідомі особи викрали у Мінську учасницю президії Координаційної ради опозиції у Білорусі Марію Колесникову та кількох інших представників опозиції. Багато американських шкіл планують відновити навчання з 8 вересня. Кожен американський штат має право вирішувати, як в умовах пандемії безпечно відкрити школи.