Голос Америки: Протести у США прокотилися з новою силою – є жертви
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 31 серпня – протести проти расової несправедливості напередодні пройшли в низці американських міст. Все більше вони супроводжуються сутичками та новими жертвами. у Портленді невідомий чоловік відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинула одна людина.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Десятки тисяч людей вийшли на протести у Мінську та інших містах Білорусі напередодні. 140 учасників Маршу миру й незалежності затримали. Таку інформацію подає міністерство внутрішніх справ країни. За день до цього влада позбавила акредитації 19 іноземних журналістів.