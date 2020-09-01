У свіжому випуску "Голосу Америки" за 31 серпня – протести проти расової несправедливості напередодні пройшли в низці американських міст. Все більше вони супроводжуються сутичками та новими жертвами. у Портленді невідомий чоловік відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинула одна людина.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Десятки тисяч людей вийшли на протести у Мінську та інших містах Білорусі напередодні. 140 учасників Маршу миру й незалежності затримали. Таку інформацію подає міністерство внутрішніх справ країни. За день до цього влада позбавила акредитації 19 іноземних журналістів.