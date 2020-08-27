Голос Америки: Республіканці висунули кандидата на пост віце-президента США
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 27 серпня – під час з'їзду Республіканської партії США Майк Пенс погодився взяти участь в майбутніх виборах. Він знову балотуватиметься на пост віце-президента країни.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
В американському Конгресі привітали включення до законопроєктів низки ключових програм, спрямованих на підтримку демократії в Україні.
На південному узбережжі США вирує ураган Лора – найпотужніший у регіоні за 160 років. Він спричинив значні руйнування та підтоплення.