У свіжому випуску "Голосу Америки" за 27 серпня – під час з'їзду Республіканської партії США Майк Пенс погодився взяти участь в майбутніх виборах. Він знову балотуватиметься на пост віце-президента країни.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: В американському Конгресі привітали включення до законопроєктів низки ключових програм, спрямованих на підтримку демократії в Україні. На південному узбережжі США вирує ураган Лора – найпотужніший у регіоні за 160 років. Він спричинив значні руйнування та підтоплення.