У свіжому випуску "Голосу Америки" за 24 вересня – сезон грипу може перезавантажити медичну систему США та завадити допомозі хворим на COVID-19. Однак епідемію грипу можна вгамувати за допомогою вакцинування, тому американські медики активно закликали громадян робити це вже зараз.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: США, Канада та Євросоюз не визнають Лукашенка президентом Білорусі. Вони заявили, що вибори були сфальсифіковані, а інавгурація – незаконною. Британський банк Barclays займався переказами грошей олігарха Ріната Ахметова, хоча мав занепокоєння щодо походження цих грошей.