Голос Америки: Що кажуть лікарі про стан здоров'я Олексія Навального
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 20 серпня – Олексій Навальний наразі перебуває під апаратом штучної вентиляції легень. Однак лікарі зазначають, що стан його стабільний. Наразі є декілька діагнозів, які виключаються, підтверджуються або у процесі.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради, яку створила опозиція.
У Каліфорнії знову вирують лісові пожежі через екстремальні погодні умови, зокрема велику кількість блискавок.
Держсекретар США Майк Помпео засудив насильство проти мирних протестувальників та журналістів у Білорусі.