У свіжому випуску "Голосу Америки" за 20 серпня – Олексій Навальний наразі перебуває під апаратом штучної вентиляції легень. Однак лікарі зазначають, що стан його стабільний. Наразі є декілька діагнозів, які виключаються, підтверджуються або у процесі.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради, яку створила опозиція. У Каліфорнії знову вирують лісові пожежі через екстремальні погодні умови, зокрема велику кількість блискавок. Держсекретар США Майк Помпео засудив насильство проти мирних протестувальників та журналістів у Білорусі.