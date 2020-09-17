У свіжому випуску "Голосу Америки" за 17 вересня – напередодні держсекретар Майк Помпео і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб спільно засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. І закликали Росію до прозорості у розслідуванні.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Європарламент схвалив резолюцію, яка визнає Координаційну Раду Білорусі представницьким органом народу і закликає до санкцій проти режиму Лукашенка.