У свіжому випуску "Голосу Америки" за 14 серпня – Влада США припинила онлайн кампанію зі збору коштів, яку організували терористичними угрупованнями. В рамках операції конфіскували мільйони доларів, приблизно 300 рахунків криптовалюти, 4 веб-сайти та 4 сторінки у Facebook

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: 14 серпня працівники низки промислових підприємств у різних містах Білорусі вийшли на масові акції солідарності – вимагають переглянути результати президентських виборів. Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що ініціює створення Координаційної ради для передачі влади в Білорусі.