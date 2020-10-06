У свіжому випуску "Голос Америки" за 6 жовтня – Центр з контролю та профілактики захворювань США оновив рекомендації щодо зупинки поширення COVID-19. З'ясувалося, що вірус інколи може "зависати в повітрі" і вражати навіть після того, як людина з підтвердженим діагнозом покинула приміщення. Лікарі зауважують, що такі випадки – рідкість, але радять частіше проводити вентиляцію приміщень.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: ВООЗ припускає, що коронавірусом COVID-19 у світі могли заразитися у 20 разів більше людей, ніж показує офіційна статистика. Американський президент Дональд Трамп знову працює у Білому Домі та готується до дебатів, які відбудуться вже 15 жовтня.